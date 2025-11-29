Осуждена охранница, из-за которой малыш сбежал из детского сада в ТЦ и разбился

Щербинский суд вынес приговор охраннице детского сада, по вине которой тяжелую травму получил 6-летний мальчик. Малыш сбежал из дошкольного учреждения в ближайший торговый центр, где начал кататься на эскалаторе, но сорвался и разбился.

Как сообщал ранее «МК», несчастный случай произошел 26 июля прошлого года в ТЦ «Сказка» в поселении Внуковское. Мальчик пришел в торговый центр без родителей, подошел к эскалатору и сел на перила так, будто хотел прокатиться верхом. Сорванец поехал вверх, но скоре потерял равновесие и упал вниз, с высоты 2-го этажа. Ребенок ударился головой и получил тяжелейшие травмы. Месяц он пролежал в коме, реабилитация продолжается до сих пор.

Сразу же выяснилось, что дошкольник оказался в ТЦ неслучайно – он сбежал из расположенного неподалеку детского сада. Мальчика относили к категории «трудных»: он плохо ел, мало общался с другими детьми и все время норовил сорваться с места. Возможно поэтому когда около 16.00 воспитанник подбежал к калитке, 42-летняя охранница, приезжая из Калмыкии, легкомысленно помогла ему открыть дверь. На допросе она заявила, что решила, будто за ребенком пришли родители. Позднее она отрицала свою вину, уверяя, что малыш сам открыл калитку со слабым доводчиком, но камеры видеонаблюдения доказали обратное. Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Щербинский суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.