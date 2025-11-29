Один из причалов КТК в Новороссийске поврежден в результате атаки ВСУ

Украинские безэкипажные катера (БЭК) в ночь на субботу, 29 ноября, атаковали одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Дальнейшая эксплуатация ВПУ невозможна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу КТК.

В консорциуме пояснили, что ВПУ-2 получило значительные повреждения в результате целенаправленной террористической атаки.

«По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию, погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется», — разъяснили в пресс-службе.

Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА, констатировали в КТК.

При ударе дронов ВСУ по Новороссийску был повреждён корпус нефтяного терминала

В компании заметили, что атака на инфраструктуру стала уже третьим актом агрессии против ее гражданских объектов, находящихся под защитой международного права. До этого пострадали НПС «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске.

Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло, отметили журналисты.