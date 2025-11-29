Причал КТК под Новороссийском вышел из строя после атаки безэкипажных катеров

В ночь на 29 ноября безэкипажные катера ВСУ провели террористическую атаку на Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. В пресс-службе компании сообщили, что в результате взрывов вышло из строя выносное причальное устройство, через которое загружают нефтепродукты на суда. Оно не подлежит восстановлению.

Перед атакой капитан морпорта Новороссийска предписал остановить все погрузочные и другие работы на терминале, а танкеры вышли за пределы акватории КТК.

"В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло. Осуществляется отбор проб морской воды, ведется экологический мониторинг, действует План ЛАРН. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной", - отметили в пресс-службе КТК.

Сотрудники терминала и подрядчики в результате атаки не пострадали. Отгрузки нефтепродуктов пообещали продолжить после отмены сигнала об угрозе атаки беспилотников, как морских, так и воздушных.

В компании атаку на терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума назвали посягательством на интересы стран участниц КТК, среди которых, помимо России, Казахстан, США, ряд стран Западной Европы.

"Подчеркнем, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее атакованы были НПС "Кропоткинская", повреждения получил административный офис КТК в Новороссийске", - уточнили в пресс-службе компании.

При этом, никаких санкций или ограничений на работу КТК никогда не вводили.