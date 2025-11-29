Под Казанью стая собак напала на девочку, она в тяжелом состоянии

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ недалеко от Казани стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку. Она со множеством травм доставлена в больницу.

Как сообщает СУ Следкома России по РТ, инцидент произошел 28 ноября на остановке общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности. Расследование взяла под свой контроль прокуратура. Организована проверка в отношении исполнительного комитета поселка Васильево.

Руководитель Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев пояснил в своем телеграм-канале, что пострадавшая девочка - из многодетной семьи, которая проживает в СНТ "Здоровье".

"Стая безнадзорных собак была прикормлена одним из работников близлежащих СНТ. Служба отлова выехала на место", - уточнил он.

Происшествие не осталось без внимания главы Татарстана Рустама Минниханова. Он обсудил ЧП утром 29 ноября на совещании в Доме правительства РТ.

"Девочка находится в очень тяжелом состоянии. Это, конечно, очередной сигнал нам - каждая собака должна иметь хозяина. Если у нее нет хозяина, то собака должна быть в приюте. Представьте, у 9-летней девочки уже есть увечья - это трагедия. Представьте состояние родителей, соседей. Как можно своего ребенка спокойно отпускать на улицу? - сказал Рустам Минниханов.

Он сделал замечание руководителю Зеленодольского района РТ Михаилу Афансьеву за то, что тот допустил такую ситуацию.

"Безобразие! Дикие собаки на людей нападают. Они у вас размножались, а вы никаких мер не предпринимали", - возмутился глава Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что для решения проблемы с безнадзорными животными требуется системный подход.