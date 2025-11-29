Крымского чиновника арестовали за получение крупной взятки

Главу Сакского района Крыма суд арестовал на два месяца. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Республике Крым и Севастополю. Чиновник задержан по подозрению в получении крупной взятки.

© Московский Комсомолец

По данным следствия, сумма полученного вознаграждения достигает двух миллионов рублей. Преступная схема, согласно версии правоохранительных органов, была запущена еще в августе.

В ходе расследования установлено, что Хаджиев предложил генеральному директору одной из компаний договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Чиновник пообещал бизнесмену общее покровительство, а также содействие в заключении государственных контрактов.

Взамен на свои услуги глава района потребовал от предпринимателя денежное вознаграждение. Размер взятки должен был составить 10% от общей стоимости всех заключаемых контрактов.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование и сбор доказательств.