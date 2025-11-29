В России 20 подростков скончались из-за опасного увлечения

В России 20 подростков не пережили опасного увлечения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

По данным канала, случаи сниффинга зафиксированы во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской, Липецкой областях, на Алтае, в Краснодарском и Приморском крае, в Ненецком автономном округе.

Из последних событий, 21 ноября в Устье-Камчатке 15-летний подросток с другом вдыхали пары газа из баллона на лавочке в парке, а когда их заметили, дети попытались скрыться. Одному из них стало плохо, он упал и потерял сознание. Его не смогли привести в сознание, медики констатировали летальный исход.

Второй случай произошел 25 ноября в Новочеркасске, где компания 14-летних подростоков собралась в заброшенном здании бывшего ПТУ. Во время сниффинга одной из девочек стало плохо и ее не смогли спасти.

Труп 14-летней девочки нашли на улице в российском городе

С 1 марта 2025 года в России запрещена продажа зажигалок и газосодержащих товаров несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что раскрыт главарь юных зацеперов в Москве.