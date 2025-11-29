В Петербурге завели дело против напавшего на врача скорой помощи

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после нападения на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи (ст. 116 УК РФ) (побои или насильственные действия. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 26 ноября. Мужчину со спутанным сознанием обнаружили лежащим во дворе дома по Владимирскому проспекту. Ему вызвали скорую помощь. Как сообщал портал 78.ru, когда бригада прибыла на место и фельдшер начала оказывать мужчине помощь, он набросился на нее и разбил ей губу.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, он был нетрезв.

До этого в Северодвинске мужчина напал на врача спустя два месяца после выхода из колонии. До задержания агрессор успел нанести медицинскому работнику, когда тот оказывал помощь другому пациенту., удары руками по голове и телу.