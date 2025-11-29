Российского миллиардера обвинили в двух расправах
В Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в двух расправах. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, он обвиняется в расправе над профсоюзным деятелем «Внуковских авиалиний» Геннадием Борисовым, бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгием Талем и в покушении на адвоката Илью Перегудова.
Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. Он является одним из самых влиятельных миллиардеров в России. Ранее был судим за мошенничество и отмывание денег, но, несмотря на это, смог сохранить влияние и власть.
Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Сулейманова по делу об организации убийств
Ранее сообщалось, что арестованный миллиардер Сулейманов остался в СИЗО.