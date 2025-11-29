Власти Волгограда сообщили о пострадавших на фоне атаки беспилотников

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в четыре жилых дома в разных частях Волгограда. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.

© Газета.Ru

По его словам, утром силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры на территории региона.

Губернатор уточнил, что на улице Маршала Еременко, 47Б был поврежден склад стройматериалов, один пострадавший. Он от госпитализации отказался. Помимо этого, атакам подверглись жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12, проспект Металлургов, 29 и ул. Желудева, 11А.

Бочаров рассказал, что в здания повреждены окна. На местах падения обломков работают пожарные службы.

По предварительным данным, еще один человек постарадал на улице Невской. Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Губернатор поручил уточнить повреждения, а также привести в готовность пункты временного размещения.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что над Волгоградом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители рассказали, что к текущему моменту в городе произошли не менее восьми взрывов. При этом звуки были слышны в центре и на севере Волгограда.

Помимо этого, о взрывах сообщили жители города Волжский.