Российский нефтезавод загорелся после атаки дронов

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае начался пожар из-за атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

«Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали», — рассказали в оперштабе.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, сотрудники завода были эвакуированы в убежище. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в пригороде Краснодара прогремели взрывы. Сообщалось, что город подвергся атаке беспилотников, они летели на низкой высоте.

В краснодарском аэропорту были введены временные ограничения на полеты.