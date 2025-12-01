Серия взрывов прогремела над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону

Серия взрывов прозвучала над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

— Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части города. Очевидцы утверждают, что слышали гул и видели вспышки в небе. В городе слышна сирена воздушной опасности. Также о громких звуках пишут жители села Чалтырь и города Азов (около 10 километров от Ростова), — сказано в публикации.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали десять беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом 30 ноября сообщило Министерство обороны РФ. Уточняется, что девять дронов были ликвидированы над Белгородской областью и один — над акваторией Черного моря.

В этот же день ВСУ атаковали Севастополь. В результате тяжелые ранения получила 15-летняя девушка: ее задело осколками в городском парке Победы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.