Серия взрывов прогремела в российском регионе

Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара и Анапы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам. Местные жители сообщили, что было слышно 5-7 взрывов со стороны Черного моря в Анапе. Также о громких звуках рассказали жители Витязево. Отмечается, что в Краснодаре были слышны звуки взрывов в северной и западной части города.

Ранее Минобороны ответило на ночную атаку Украины по гражданским объектам на территории РФ. Был нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам украинской военной промышленности и энергетики.