Сбежавшего из РФ блогера Subo во время прямого эфира избил боец MMA
Блогера Subo (Субхан Мамедов) во время прямого эфира избил приглашенный им боец MMA Шовхал Чурчаев. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что инцидент произошел в квартире блогера в Дубае. Во время прямого эфира Subo решил пошутить и заявил, что Чурчаев на коленях просил главу UFC подписать его в промоушен. Данное высказывание взбесило бойца MMA и он нанес блогеру несколько ударов по лицу рукой. Затем он и вовсе стал избивать Subo ногами и требовать от него встать на колени и извиниться за сказанное.
Напомним, что блогер приобрел популярность благодаря пранкам над случайными прохожими. В одном из своих видео он даже задействовал полицейских, в результате чего в отношении Subo была начата проверка. Во время нее выяснилось, что блогер предоставил ложные сведения о себе при получении гражданства России. В феврале 2025 года ему аннулировали паспорт РФ и запретили въезд на территорию страны на 70 лет. Кроме того блогеру заочно предъявлены обвинения по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Он объявлен в розыск. В настоящее время Subo проживает в ОАЭ.