Двое братьев притворились проститутками и попались полицейским в Чувашии

В Чувашии двоюродные братья, выдававшие себя по телефону девушек по вызову, задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.

© Global look

Как уточняется, местные жители подозреваются в четырех фактах хищения денежных средств путем обмана с общим ущербом свыше 600 тысяч рублей. По данным силовиков, братья публиковали в интернете анкеты с фотографиями случайных девушек и отвечали звонившим мужчинам, имитируя женские голоса.

После преступная схема продолжалась тем, что фигуранты представлялись от имени криминальных авторитетов, угрожая разоблачением или расправой над близкими. Так «ночные бабочки» требовали от своих жертв переводить им деньги.

«От коллег из ГУ МВД по Нижегородской области оперативникам стало известно о причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений и в отношении жителей соседнего региона», — уточнили в ведомстве.

Стражи порядка провели совместную операцию при силовой поддержке ОМОНа: подозреваемые были задержаны. Сейчас продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве и вымогательстве.

