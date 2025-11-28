На складе аккумуляторов в ОЭЗ «Алабуга» произошел пожар

Крупный пожар вспыхнул на складе для хранения аккумуляторов в индустриально-технологическом парке «Синергия», расположенном в ОЭЗ «Алабуга» Елабужского района Татарстана. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Согласно информации телеканала, к 21:20 по московскому времени площадь возгорания достигла 25 тысяч квадратных метров. Общая площадь склада составляет 50 квадратных метров. Пожар привел к частичному обрушению кровли.

По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировались более 300 человек. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения, но локализовать возгорание им пока не удается. К тушению пожара планируют привлечь вертолет.