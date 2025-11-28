В Турции заявили об атаке на еще один танкер в Черном море

Еще один танкер подвергся атаке у берегов Турции в Черном море, экипаж не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства.

Ранее ведомство заявило, что шедший в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции. Причиной пожара стало «внешнее воздействие». Отмечалось, что состояние 25 членов экипажа нормальное.

Во второй раз атаке также подверглось судно под флагом Гамбии. Речь идет о танкере VIRAT.

«В 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели и торговое судно», — сообщили в управлении мореходства.

В Черном море из-за «внешнего воздействия» загорелся танкер

Состояние 20 членов экипажа нормальное. По их словам, сильное задымление наблюдается в машинном отделении.

По данным HaberDenizde.com, пожар на танкере Kairos был вызван детонацией морской мины. Согласно информации ТАСС https://tass.ru/proisshestviya/25765419, в настоящее время все члены экипажа эвакуированы. В генконсульстве России в Стамбуле указали, что граждан РФ на борту Kairos не было. Предполагается, что экипаж танкера может полностью состоять из граждан Индии. Официального подтверждения этой информации пока нет.