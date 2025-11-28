Арестована организатор подмосковного центра реабилитации подростков

Суд арестовал до 22 января Анну Хоботову, основательницу реабилитационного центра в Подмосковье, где издевались над несовершеннолетними.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Хоботову обвинили по таким статьям УК РФ, как «Истязание несовершеннолетних», «Незаконное лишение свободы» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ходе допроса в СКР, куда она явилась сама, женщина не признала свою вину и не раскаялась в содеянном.

Ранее в подмосковном главке СК сообщали о расследовании уголовного дела по факту работы незаконного центра для несовершеннолетних в Дедовске.

Ежемесячное пребывание ребенка в рехабе обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей, подростки находились в центре месяцами.