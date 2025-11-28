В Черном море из-за «внешнего воздействия» горит танкер

У берегов Турции в Черном море из-за внешнего воздействия загорелся танкер, готовится эвакуация экипажа. Об этом сообщило турецкое управление мореходства, передает РИА Новости.

Речь идет о танкере Kairos под флагом Гамбии, который шел в Новороссийск без груза. Возгорание на борту судна произошло на расстоянии 28 миль от берегов Турции.

«Из сообщения следует, что пожар возник из-за внешнего воздействия. Состояние 25 членов экипажа в норме», — отметили в управлении мореходства Турции.

В настоящее время танкер остается в Черном море, к нему направлены спасатели для эвакуации экипажа.