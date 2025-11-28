В Москве раскрыли убийство милиционера и его жены 26-летней давности

Следователи установили предполагаемого убийцу милиционера и его супруги, застреленных в Москве в 1999 году, им оказался бывший сослуживец жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Согласно материалам дела, тела семейной пары с множественными огнестрельными ранениями были найдены в квартире жилого дома на Рязанском проспекте 6 ноября 1999 года. Убитых обнаружил их девятилетний сын, который в момент совершения преступления находился в гостях у соседей. Сразу установить виновника произошедшего не удалось, поскольку отсутствовали объективные данные, которые бы указывали на конкретного человека, и рассматривались другие версии случившегося.

Теперь же следователи по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с полицейскими вновь проанализировали материалы уголовного дела, дополнительно допросили ряд свидетелей и изучили информацию о круге общения потерпевшего накануне убийства. В результате проделанной работы был установлен причастный. Им оказался бывший инспектор отделения милиции, где служил убитый. В 1991 и 1993 годах фигурант был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы, на свободу он вышел в 1999 году.

«В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. С его участием проведена проверка показаний на месте, где он показал и подробно рассказал, как совершил преступление», — говорится в тексте.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье об убийстве двух лиц, совершенном в составе группы. Следствие намерено просить о его аресте. Также следователи установили, что подельник фигуранта скончался в 2014 году.