Друг Усольцевых сделал предположение о причинах пропажи семьи

Друг семьи Усольцевых, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярев сделал предположение о причинах их пропажи. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Дегтярева, Усольцевы скорее всего уже мертвы. При этом журналист считает, что причиной их пропажи стало убийство. Свое предположение он обосновал «кое-какими материалами», которые, по его словам, недоступны СМИ.

«Я уверен почти на 100%, что Усольцевы уже мертвы. Никакой мистики в их гибели, пропаже нет. Причина смерти заключается не в каких-то действиях Сергея или Ирины, тут третье лицо. Есть человек, который, я считаю, рано или поздно он себя уже выдаст. Я познакомился с кое-какими материалами, о которых не знают журналисты. И теперь я уже уверен, что это было убийство, причем мотивированное корыстью. Человек, который это, скорее всего, сделал, по моей версии, очень близок к семье Усольцевых», — заявил он.

Дегтярев также добавил, что у Усольцевых не было мотивов для побега.

Напомним, что Усольцевы полным составом ушли в горы 28 сентября — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада. В тот же день они перестали выходить на связь. Их местонахождение остается неизвестным.