В Израиле травят детей российских релокантов

В израильских школах травят детей российских релокантов. 14-летний ученик покончил с собой после месяца издевательств.

Как сообщает Telegram-канал Mash, семья Владимира переехала из России четыре года назад. Мальчик выучил иврит, но акцент и невозможность оплачивать школьные обеды стали поводом для травли. Тетя погибшего утверждает, что одноклассники издевались над ним по факту национальности.

Ситуация усугублялась тем, что видео с унижениями публиковались в TikTok. Несмотря на жалобы матери в администрацию школы, никаких мер принято не было. Трагедия произошла после очередного оскорбительного сообщения от одноклассников.

По словам родственников, инцидент не стал единичным случаем — дети релокантов в израильских школах регулярно сталкиваются с буллингом. Их якобы бьют стульями, не пускают в класс и отправляют сообщения с пожеланиями смерти. В учебном заведении заявили, что не знали о ситуации, а в Минобразования Израиля не нашли связи между травлей и суицидом подростка.

