В московском ТЦ женщина напала на беременную

У входа в торговый центр «Авиапарк» в Москве женщина напала на беременную, а охранники не спешили разрешить конфликт. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Находящаяся на седьмом месяце беременности Селена, решила пойти в местный торговый центр. Там она закупилась в магазинах и уже собиралась выйти. На девушку внезапно накинулась прохожая. Неизвестная стала вырывать сумки из рук Селены и требовала отдать «ее» покупки», — сказано в посте.

На кадрах видно, как женщина пытается вырвать пакеты из рук девушки в положении, та кричит и просит помощи. Охрана в ответ просит обеих успокоиться.

Пострадавшая девушка рассказала, что неизвестная якобы расцарапала ей руки, вырвала банковские карты и толкала ее, в итоге Селина, по ее словам, упала прямо на живот. Беременная жительница столицы рассказала, что сотрудники торгового центра якобы спокойно стояли в стороне и не помогли ей.

По информации канала, Селину госпитализировали с травмами и рисками для плода. Уточняется, что правоохранители зафиксировали факт нападения, однако где сейчас агрессор — неизвестно, заключает СМИ.