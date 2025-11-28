В Москве раскрыли убийство милиционера с супругой 26-летней давности

В столице раскрыли убийство милиционера и его супруги, совершенное 26 лет назад, обвиняется его бывший сослуживец, сообщили в СК России.

Следственными органами продолжается расследование двойного убийства в Москве в ноябре 1999 года, сообщает СК России. В квартире на Рязанском проспекте тогда нашли тела оперуполномоченного угрозыска и его супруги с множественными огнестрельными ранениями. Их обнаружил девятилетний сын убитых, на момент преступления находившийся у соседей.

Поначалу следствию не удалось установить личность преступника из-за большого числа версий, связанных с профессиональной деятельностью убитого, и отсутствия четких улик.

Позже столичные следователи и полицейские провели дополнительное изучение материалов дела, допросили новых свидетелей и изучили окружение погибшего накануне трагедии. В результате удалось выйти на след знакомых жертвы, причастных к преступлению.

Одному из соучастников предъявили обвинение. Установлено, что он работал вместе с убитым в милиции в 1983-1986 годах. Впоследствии, в 1991 и 1993 годах, он был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы и до 1999 года находился в заключении.

На допросе фигурант частично признал вину, заявив, что совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

С фигурантом проведена проверка показаний на месте, где он детально рассказал и показал, как действовал в тот день. Также выяснилось, что второй соучастник преступления умер в 2014 году. Сейчас расследование продолжается, следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким райсудом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.