Педофил с ВИЧ 5 лет насиловал падчериц в Удмуртии

В Ижевске суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 53-летнего мужчину, который в течение пяти лет насиловал своих малолетних падчериц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Преступления продолжались с 2017 по 2022 год. Преступник, зная о своем ВИЧ-положительном статусе, регулярно совершал насильственные действия в отношении двух дочерей своей сожительницы. Следствие установило, что у обвиняемого диагностировано психическое расстройство в форме педофилии.

"Исковые требования прокурора, заявленные в интересах потерпевших на сумму 1 000 000 рублей, удовлетворены в полном объёме" - сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый не признал свою вину, но суд назначил максимальное наказание по всем статьям обвинения, включая поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.