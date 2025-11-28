Суд разрешил Абызову вернуться на госслужбу после выхода из колонии

Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову разрешили после выхода из колонии занимать руководящие должности на государственной службе. Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор в части дополнительного наказания. При этом сам срок — 12 лет лишения свободы — оставлен без изменения, сообщили «РИА Новости» в суде.

Абызов был задержан в марте 2019 года. С тех пор он находится в СИЗО. В декабре 2023-го Преображенский суд Москвы признал его виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала приговор законным. В конце прошлого года защита обжаловала решение в кассации.

Абызов отбывает 12-летний срок в колонии в Сыктывкаре, но в сентябре был доставлен в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о мошенничестве.