Рабочий провалился в школьный холл вместе с потолком

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в частной школе обрушился потолок. Инцидент случился в одноэтажной учебной пристройке на Средней Подьяческой улице, прямо над входной зоной. Подробностями делится Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

© Московский Комсомолец

Вместе с конструкциями сверху упал человек. Им оказался 50-летний рабочий, который в момент ЧП проводил ремонтные работы в помещении, расположенном этажом выше. Пол под ним не выдержал, и мужчина рухнул вниз.

К счастью, падение не имело серьезных последствия. Рабочий приземлился на ноги, и видимых тяжелых травм у него не обнаружили. Тем не менее, для перестраховки его госпитализировали для полноценного медицинского обследования.

По официальной информации, предоставленной директором учебного заведения, среди учащихся и сотрудников школы пострадавших нет. Однако данные о происшествии разнятся. Так, телеграм-канал «Дорожный инспектор» сообщает, что в результате инцидента в школе пострадала 70-летняя завуч. Эта информация пока не получила официального подтверждения.