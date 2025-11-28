Труп 14-летней девочки нашли на улице в российском городе

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело после гибели 14-летней школьницы. Тело девочки нашли на заброшке с признаками отравления, сообщает СУСК по Ростовской области.

Трагедия произошла на улице Заводской. Подростки находились в заброшенном помещении и дышали баллончиками с газом. В какой-то момент девочка потеряла сознание и перестала дышать.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности)" - сообщили в СУСК.

На месте происшествия следователи изъяли газонаполненный баллон и другие вещи, имеющие значение для дела. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.