Мать в Якутии избивала и морила голодом шестилетнего сына

Алданский районный суд Якутии отправил в следственный изолятор женщину и ее сожителя по уголовному делу об истязании ребенка. Она морила голодом и избивала своего шестилетнего сына. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По словам представителей ведомства, еще 16 ноября неравнодушный сосед услышал детский плач и подозрительный шум из квартиры в доме по Молодежной улице. Вместе с матерью и ее сожителем находились двое детей — шестилетний мальчик и годовалая девочка. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у старшего ребенка следы побоев. Обоих детей забрали в больницу.

— По уголовному делу продолжаются следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры, —передает официальный Telegram-канал региональной прокуратуры.

Другой случай произошел на Кубани, где отца подозревают в убийстве трехлетней дочери. Мужчина признался, что утопил девочку в реке, а потом инсценировал ее похищение. Что известно об этом жутком случае и что грозит отцу убитой девочки, выясняла «Вечерняя Москва».