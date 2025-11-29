Грабительница пырнула ножом продавщицу в столичном супермаркете

В Москве на Шипиловской улице произошел инцидент с нападением на сотрудницу магазина. Покупательница набила сумку косметическими товарами, после чего направилась к выходу. Платить не собиралась.

Кассир заметила противоправные действия и попыталась пресечь кражу, остановив женщину. Однако в ответ на это злоумышленница не растерялась.

Достав заранее приготовленный нож, нападавшая нанесла удар сотруднице магазина в ногу. Воспользовавшись замешательством, она скрылась с места преступления, прихватив с собой украденную косметику.

После побега женщина успела воспользоваться похищенными товарами, чтобы накраситься. Однако правоохранители быстро ее обнаружили. Вскоре подозреваемую задержали правоохранительные органы.

Как сообщило столичное МВД, задержанной оказалась 43-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая. Суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу.