Спасатели извлекли тела трех погибших из-под завалов в Южно-Сахалинске
Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске.
Из-под обломков извлечены тела трех погибших, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Разбор завалов завершен, всего извлечены тела трех погибших», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, часть двухэтажного здания обрушилась в Южно-Сахалинске при заливке бетоном. На место инцидента сразу прибыли медики и спасатели. Пострадали четверо строителей. Их госпитализировали в местную больницу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Сообщается, что обрушение могло возникнуть по причине нарушения правил безопасности при ведении строительства.