Второе тело извлекли из-под завалов на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

Второе тело нашли под завалами обрушившегося здания в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

На данный момент его извлекли из-под рухнувших конструкций. Поиски еще одного человека продолжаются, отметил источник издания.

ЧП произошло при заливке бетона во время строительства двухэтажного дома. Известно, что под завалами может находиться еще один человек. В ликвидации последствий обрушения здания задействовано 18 единиц техники и 70 сотрудников МЧС России.

До этого сообщалось, что в результате обрушения в Южно-Сахалинске пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую помощь.