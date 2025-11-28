Вырос масштаб разрушений после атаки ВСУ на крупнейший портовый город России

В Новороссийске продолжается сбор информации о пострадавших в результате атаки киевского режима объектах. Налет БПЛА произошел 25 ноября.

Промежуточными итогами обследования поделился глава города Андрей Кравченко.

"Всего повреждены 34 многоквартирных дома и 227 квартир, 48 частных домовладений. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат", - уточнил мэр Новороссийска.

Он также сообщил, что все дома подключены к инженерными коммуникациям. Ведутся восстановительные работы. Помощь в ликвидации последствий атаки оказывают представители бизнеса.

Самые значительные повреждения получил многоквартирный дом по улице Мурата Ахеджака в Южном районе. Там пострадали более 200 квартир, пять из них полностью уничтожены. Здесь восстановительные работы проведет управляющая компания.

В МКД по улице Южной повреждено 14 квартир и кровля дома. В доме по проспекту Дзержинского пострадали семь квартир, одна из них - полностью уничтожена.