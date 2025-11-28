Стрельба возле Белого дома с участием нацгвардейцев попала на видео

Стрельба с участием сотрудников Национальной гвардии США в центре Вашингтона попала на видео.

Кадры опубликовала газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Эпизод был заснят на смартфон случайным свидетелем, проезжавшим мимо станции метро Фаррагут-Уэст, всего в трех кварталах к северу от Белого дома, когда произошла стрельба», — пишет издание.

На кадрах видно, как нацгвардеец стреляет по преступнику из пистолета, стоя за стеной здания.

Стрельба возле Белого дома произошла 26 ноября. Двое сотрудников нацгвардии были госпитализированы в критическом состоянии, нападавший был ранен ответным огнем.