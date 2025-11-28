Новая интрига: загадочное исчезновение Усольцевых обрастает подробностями

Ровно два месяца назад семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их дочь Арина — пропала в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. Последний раз их видели 28 сентября 2025 года, после чего с ними пропала связь. Загадочное исчезновение Усольцевых обрастает подробностями, ими делится aif.ru.

Следственный комитет утверждает, что это несчастный случай. Но общественность и СМИ рассматривают версию о побеге. Сын Ирины, Данил Баталов, поддерживает эту идею.

Хотя официальная дата исчезновения Ирины — 28 сентября, с ней перестали общаться еще 27-го. Об этом сообщила SMM-менеджер девушки, Дарья Фурштейн. По ее словам, 27 сентября Ирина прислала ей сторис, где рассказала, куда поедет с семьей. После этого ни она, ни ее муж больше не выходили на связь.

Блогер Александр «Кучерявый» из Красноярска считает, что отсутствие связи — обычное дело для той местности, где пропала семья. По его мнению, для получения сигнала нужно уйти далеко в горы.

Похожих на Усольцевых людей заметили в Таиланде

Врач-психотерапевт Руслан Панкратов считает, что поведение Баталова не соответствует обычной реакции на утрату семьи. По его мнению, Баталов стремится привлечь внимание и оправдать свою пассивность. Эксперты также заметили внешнее сходство Сергея Усольцева и Семена Золотарева, единственного выжившего участника группы Дятлова. Руслан Панкратов объяснил это совпадением психофизиологических архетипов, но подчеркнул, что здесь нет ничего мистического.

Поиски семьи продолжаются, но из-за погодных условий шансы на успех ограничены. Снег в тайге сойдет только к маю, после чего поиски могут активизироваться.