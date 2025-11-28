Поджигательницу машины СКР из Украины отследили по камерам

Автомашину подразделения Следственного комитета подожгли двое злоумышленников на северо-западе Москвы. Их задержали по горячим следам.

Как стало известно «МК», инцидент произошел ночью на улице Твардовского. Неизвестная женщина подбежала к автомашине «Хавал» управления материально-технического обеспечения СК и бросила бутылку с зажигательной смесью, после чего машина вспыхнула.

Злоумышленницу удалось отследить по видеокамерам, ей оказалась 23-летняя уроженка Украины. Тажке задержан ее сообщник.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, обоим предъявлено обвинение по статье 167 часть 2 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества с отягчающими последствиями), оба решением Замоскворецкого суда столицы арестованы на два месяца.