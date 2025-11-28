Три человека пострадали при ЧП на заводе в Новосибирской области

Три человека пострадали в результате чрезвычайного происшествия (ЧП) на производстве в городе Бердске Новосибирской области. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в прокуратуре региона.

© Вечерняя Москва

По информации Telegram-канала «Бердск онлайн», инцидент произошел в литейном цехе на территории Бердского электромеханического завода, где в расплавленный металл попала вода.

— Предварительно установлено, что 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников. Пострадавшие доставлены в больницу, — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура города инициировала проверку по факту несчастного случая на производстве. Прокурор Бердска выехал на место происшествия для координации работы правоохранителей.

В октябре текущего года губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на одном из предприятий города Копейска произошел взрыв. В результате инцидента погибли 10 человек.

Губернатор региона также уточнял, что взрыв на предприятии произошел не из-за попадания украинского беспилотника. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.

Ранее три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.