Раскрыты подробности по делу о нанесении миллиардного ущерба Соцфонду России

Афера бывшего начальника управления обеспечения семей с детьми Социального фонда (СФР) региона, депутата Народного собрания республики Изи Алиева и его подчиненных нанесла ущерб бюджету СФР в размере 1,4 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.

В 2023 году Алиев и его подчиненные стали размещать в мессенджерах WhatsApp, Telegram и на одном из сервисов объявления, в которых предлагали помощь в получении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей, а также увеличение размера таких пособий с 50 процентов до 100 процентов величины прожиточного минимума. В результате Алиев за взятки принял более пяти тысяч таких незаконных решений.

О задержании Алиева сообщалось ранее.