Иностранец попался с украшениями на шесть миллионов рублей в российском аэропорту

Иностранец попался с ювелирными украшениями на шесть миллионов рублей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что иностранный гражданин прибыл в российский аэропорт из Китая. В ходе выборочного контроля в зоне «зеленого коридора» его проверили таможенники. Они обнаружили в карманах его брюк и куртки незадекларированные украшения — два браслета и кольцо VCA, два кольца BVLGARI и цепочка с кулоном GRAFF. Их общая стоимость — шесть миллионов рублей.

Пассажир рассказал, что должен был передать драгоценности третьему лицу по просьбе знакомого. Экспертиза показала, что украшения изготовлены из золота и платины 750-й и 900-й проб. Также на них есть вставки из бриллиантов, малахита и бирюзы. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее россиянка вернулась из Дубая с подарками от родственников и оказалась под угрозой тюрьмы. Она хотела провезти браслет и кольцо из белого металла со вставками из бриллиантов, а также дорогое колье. Их стоимость оценили в 11,7 миллиона рублей.