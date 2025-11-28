Пожилая россиянка за миллионы рублей наняла киллера с ядом для своего мужа

В Москве осудят 69-летнюю местную жительницу, за пять миллионов рублей «заказавшую» киллеру своего мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Организация приготовления к совершению убийства, из корыстных побуждений, по найму»). Все материалы направлены в суд.

По данным правоохранителей, фигурантка поссорилась с мужем во время бракоразводного процесса из-за того, что не хотела делить с ним совместно нажитое имущество. Она обратилась к своему знакомому с просьбой расправиться с мужем. Она рассказала киллеру о заболеваниях мужчины и выразила пожелание отравить его ядовитым веществом для остановки сердца. По ее словам, все должно было выглядеть естественно, таким образом, чтобы яда в организме не было обнаружено. После этого нанятый ею мужчина обратился к правоохранителям.

Под их контролем он получил от обвиняемой один миллион рублей в качестве аванса. Спустя некоторое время он отчитался женщине о выполнении заказа и показал фото ее якобы безжизненного мужа в морге. В результате она была задержана в момент передачи киллеру оставшихся четырех миллионов.

