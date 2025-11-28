Появились новые подробности о подготовке теракта против генерала Генштаба России

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Игнат Кузин, осужденный 27 ноября на пожизненный срок за теракт против замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, был завербован в конце августа 2023 года куратором по имени Вадим. Новые подробности по уголовному делу раскрывает «Коммерсантъ».

По данным издания, Кузин родился в Черкесске и с 1994 года проживал в Сумах. Гражданство Украины он не получал, а из российского не выходил. Во время проживания в Сумах Кузин испытывал серьезные финансовые трудности, там с ним связался Вадим и предложил работу в России с зарплатой в 1 тысячу долларов в месяц. На единственной их встрече куратор сказал Кузину, что занимается устранением «плохих дядей», устраивает взрывы и стреляет, этому же обещал обучить и его.

Агент СБУ прибыл на рейсовом автобусе Киев — Москва, сначала жил в гостинице, затем снимал квартиру в столице и домик в Подмосковье. Осенью 2024 года ему сообщили о цели — генерал-лейтенант Москалик, который проживал с семьей в служебной квартире в Балашихе. Кузин снял в его доме квартиру, чтобы вести слежку. Теракт было решено совершить, используя «бомбу на колесах». Ее компоненты были переданы через тайник. Собрав взрывное устройство, Кузин поместил его в автомобиль, припаркованный возле жилого дома.

14 апреля, проверив исправность бомбы, он улетел в Стамбул. Однако, спустя время куратор приказал ему вернуться в Москву, так как она не сработала. Кузин прилетел в Москву, проверил взрывное устройство и установил, что аккумулятор разрядился. Устранив неполадки, он вновь уехал из России.

В 10 часов 44 минуты 25 апреля 2025 года произошел взрыв, когда генерал Москалик вышел из подъезда. От полученных ранений он не выжил. Бомбу дистанционно привел в действие неустановленный соучастник.

27 ноября Второй Западный окружной военный суд назначил Кузину пожизненный срок. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а остальные годы будет в колонии особого режима.