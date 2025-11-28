В Подмосковье спасатели вывели из чащи курьера

В практике пожарно-спасательных подразделений случается разное, но история, произошедшая в Чеховском округе, по-настоящему удивила даже бывалых сотрудников.

Курьер одной из служб доставки, стремясь максимально быстро привезти заказ, решил срезать путь через лесной массив и в результате заблудился. Об этом случае рассказывается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Мужчина так хотел быстро доставить воду заказчику, что проложил маршрут из деревни Солнышково в СНТ "Луч" через лес, но заблудился», – рассказали в ведомстве.

К счастью, на связи оставался телефон и он позвонил по номеру 112. Спасатели оперативно начали поисковую операцию. Для спасения курьера они использовали сигнальное голосовое устройство и поддерживали связь с заблудившимся по телефон. После того, как спасатели узнали местоположение курьера, углубились в лес.

К полуночи мужчину удалось найти. Мужчина сильно хотел пить, но проявил недюжинную выдержку и принципиальность — он не стал вскрывать груз, который вез заказчику.

В итоге все завершилось благополучно: курьер был спасен, а заказ, хоть и с опозданием, но все же отправился к своему получателю.