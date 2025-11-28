На заводе в российском городе произошел взрыв

В Бердске Новосибирской области три человека пострадали в результате взрыва пара в литейном цехе одного из местных заводов. Об этом пишет Mash Siberia в Telegram.

Как выяснило издание, причиной происшествия стало попадание воды на горячий метал. Находившиеся в этот момент рядом мужчины получили черепно-мозговые травмы и переломы. Их доставили в больницу.

Информацию о пострадавших Следственный комитет, однако официальная причина происшествия не называется. На месте работает оперативная группа.

О проведении проверки также сообщила прокуратура Новосибирской области. На опубликованных ведомством снимках с места происшествия видно следы воды и гари возле заводского оборудования.

Ранее взрыв произошел в цехе водоочистки нефтехимического завода в Стерлитамаке. В момент происшествия там работали пять человек, однако никто из них не пострадал.