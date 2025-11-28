Россиянка заказала убийство супруга за 5 млн рублей

В Москве перед судом предстанет 69-летняя женщина, обвиняемая в организации приготовления к убийству собственного мужа. По версии следствия, пенсионерка предложила исполнителю 5 миллионов рублей за лишение жизни супруга в период бракоразводного процесса. Об этом информирует прокуратура Москвы.

© guruXOOX/iStock.com

Конфликт между супругами возник на почве раздела совместно нажитого имущества. Не желая делить нажитое, женщина обратилась к знакомому с просьбой сначала собрать компрометирующую информацию на мужа, а затем организовать его убийство.

Заказчица предоставила исполнителю детальную информацию о состоянии здоровья супруга. Она настояла на отравлении ядовитыми веществами, которые не должны были быть обнаружены при вскрытии. Смерть должна была выглядеть естественной - от остановки сердца на фоне существующих заболеваний.

Однако вместо исполнения преступного заказа знакомый женщины обратился в правоохранительные органы. Под контролем оперативников он получил от заказчицы аванс в размере 1 миллиона рублей, а затем инсценировал исполнение заказа, показав фотографии якобы мертвого супруга в морге.

Пенсионерка была задержана с поличным при передаче оставшихся 4 миллионов рублей вознаграждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, а обвиняемая продолжает находиться под стражей до начала судебного разбирательства.