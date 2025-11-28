В России не отвечавшую на звонки пенсионерку объявили мертвой по ошибке

В Екатеринбурге фельдшер по ошибке объявила мертвой 83-летнюю пенсионерку, которая не отвечала на звонки внучки. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе судов Свердловской области.

В российском ведомстве разъяснили, что пожилая женщина долгое время жила одна, родственники ее редко навещали. Внучка горожанки все же забила тревогу и отправила к бабушке бригаду скорой, когда та проигнорировала ее звонки.

Прибывшие по вызову фельдшеры нашли старушку на полу без движения. Они решили, что пенсионерки не стало из-за инсульта.

Однако ночью, когда ритуальщики прибыли за телом, они увидели, что старушка дышит. Ее доставили в больницу, правда спустя несколько дней она все равно скончалась.

Внучка обратилась в суд, потребовала 900 тысяч рублей. Экспертиза установила, что ошибка фельдшера не стала причиной трагедии, но врачи недоработали. Теперь больница выплатит 70 тысяч рублей компенсации и почти 25 тысяч за похороны.

