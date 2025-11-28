Заключенный свел счеты с жизнью в московском СИЗО №7. Инцидент произошел в пятницу утром. Как стало известно «МК», 36-летнего мужчину нашли в камере без признаков жизни около 4 часов утра.

Характер травм позволил предположить, что он покончил с собой. По предварительным данным, мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью и нарушение правил административного надзора.

Изначально его приговорили к исправительным работам, но из-за допущенных им нарушений меру наказания изменили на лишение свободы.