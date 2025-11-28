Признанная мертвой екатеринбурженка очнулась в руках похоронщиков

Фельдшер из Екатеринбурга Виолетта Шамова ошибочно признала мертвой пожилую пациентку. Больница № 2 заплатит внучке пенсионерки почти 95 тыс. рублей. Решение опубликовано на сайте Верх-Исетского районного суда.

«Шамова В. М. направилась в сторону ванной комнаты и буквально через минуту вернулась, подтвердив смерть» – заявил на заседании суда супруг внучки.

Происшествие случилось еще год назад на улице Викулова в Визовском микрорайоне. Алла Будаква с мужем приехала навестить свою 83-летнюю бабушку Глафиру, но та лежала в ванной без признаков жизни. На вызов приехала Виолетта Шамова, которая практически моментально подтвердила смерть. Еще несколько часов супруги искали паспорт «покойной», чтобы получить от участкового разрешение на похороны.

«Сотрудники похоронного бюро стали за ноги вытягивать <...> из ванной комнаты, на что последняя стала издавать звуки», – говорится в решении суда.

К моменту приезда следующей бригады скорой помощи пенсионерка пришла в сознание. Впрочем, вскоре она все равно скончалась в больнице.

Будаква потребовала от больницы 900 тыс. рублей компенсации морального ущерба. Эксперты подтвердили, что Шамова неправильно определила смерть, но, по их мнению, спасти пенсионерку было уже невозможно. Суд, в свою очередь, подчеркнул, что Будаква сама редко навещала родственницу: после инсульта пенсионерка так долго пролежала в ванной, что на спине у нее образовались пролежни.

В итоге больница должна будет выплатить Будакве 70 тыс. рублей компенсации, а также возместить почти 25 тысяч в счет расходов на похороны.