Появились новые данные о контрабанде из России бронетанкового оборудования

Новые подробности появились по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области, задержанного за контрабанду оборудования для бронетанковой техники. Об этом ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчине добавили обвинение в незаконном обороте радиоактивных веществ, так как он пытался вывезти из России деталь, относящуюся к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности.

В отношении него следователь ГУ МВД России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье 220 УК РФ («Незаконный оборот радиоактивных веществ»).

В апреле ФСБ пресекла канал контрабанды продукции военного назначения. Челябинец в интересах иностранного государства пытался контрабандой отправить в Центральную Азию военное оборудование для бронетехники. Он был задержан после оформления груза через транспортную компанию, разрешительных документов на оборудование у него не оказалось.