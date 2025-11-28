Число погибших на пожаре в Гонконге достигло 94 человек

Опасные строительные леса и пенопластовые материалы, использованные во время ремонтных работ, могли стать причиной быстрого распространения разрушительного пожара в группе жилых домов в Гонконге.

© Российская Газета

Утром в пятницу власти сообщили, что число погибших достигло 94 человек. Официальные лица также сообщили о 76 раненых, включая 11 пожарных. Это самый смертоносный пожар в Гонконге за последние десятилетия. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших, сообщает государственный телеканал CCTV. Он также призвал к полномасштабным усилиям для минимизации потерь и жертв.

Пожарные сообщили, что к утру пятницы ситуация была взята под контроль. Окончательные данные о количестве пропавших нельзя рассчитать до завершения поисково-спасательных операций. Эйлин Чунг, суперинтендант полиции Гонконга, заявила: "У нас есть основания полагать, что ответственные лица строительной компании проявили грубую халатность, что привело к этому происшествию и большому числу жертв". Трое сотрудников компании, два директора и один инженерный консультант были арестованы, добавила Чунг, не раскрывая дополнительных подробностей.

Район Тай По включает восемь 31-этажных башен с примерно 2000 квартир, в которых проживает около 4800 человек. Он расположен на севере Гонконга, недалеко от границы с материковым китайским городом Шэньчжэнь. Полиция утверждала, что здания были покрыты защитными сетчатыми листами и пластиком, которые могли не соответствовать стандартам пожарной безопасности. Также установлено, что некоторые окна в одном из уцелевших зданий были запечатаны пенопластом, установленным строительной компанией, проводившей ремонтные работы. В этом ЖК проживало много пожилых людей. Он был построен в 1980-х годах и проходил масштабную реконструкцию, отмечает Associated Press.

Считается, что пожар распространился на бамбуковых строительных лесах вокруг здания, и, вероятно, этому способствовал ветер. Бамбуковые строительные леса - повсеместное явление на строительных площадках Гонконга, хотя правительство заявило, что их постепенно выводят из эксплуатации по соображениям безопасности. Некоторые жители ЖК сообщили ABC, что сигналы тревоги не сработали, когда начался пожар.