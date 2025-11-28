Силовики нагрянули в цыганский поселок поселок и задержали 25 человек

В четверг, 27 ноября, полиция провела масштабную операцию в жилом массиве цыганского поселка Курчатовского района Челябинска. При поддержке сотрудников Росгвардии полицейские организовали выездную проверку, по итогам которой 25 местных жителей были доставлены в отдел для дальнейших процессуальных действий, сообщили в региональном управлении МВД.

Стражи порядка отметили, что подобные мероприятия охватывают районы с высокой плотностью населения, где, по мнению правоохранителей, чаще фиксируются правонарушения. Все задержанные прошли процедуру дактилоскопирования, их данные внесли в единую электронную базу полиции.

В ходе рейда выявлены факты административных правонарушений, включая неисполнение родительских обязанностей и мелкие случаи хулиганства. Троим дали повестки в военкомат.

Напомним, ранее в Челябинске силовики задержали организатора межэтнической банды "Артаковские".