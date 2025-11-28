Российский депутат избежал лишения свободы за смертельное ДТП

В Челябинской области суд вынес приговор депутату Саткинского округа за смертельное ДТП. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе прокуратуры Миасса.

Его признали виновным по статье 264 УК РФ. Сначала мужчине назначили два с половиной года лишения свободы, но сразу заменили это наказание на принудительные работы. При этом каждый месяц из зарплаты осужденного будут удерживать 10 процентов в пользу государства.

По данным Ura.ru, речь идет о председателе комиссии по финансам, бюджету и экономической политике Алексее Витьшеве. Ранее он уже был судим за экономическое преступление.

Витьшев нарушил правила дорожного движения и создал опасность для других участников движения, в результате чего произошла авария, жертвами которой стали два человека.

